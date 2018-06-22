Генсек НАТО: встреча Путина и Трампа не противоречит политике альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не противоречит политике североатлантического альянса. Об этом пишет The Guardian.

«Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы хотим поговорить с Россией», — сказал Столтенберг.

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Издание отмечает, что подобные опасения появились накануне новостей о возможной встрече Путина и Трампа.

Так, правительство Великобритании обеспокоено тем, что такая встреча пошлет неправильный сигнал России после атаки нервно-паралитическим веществом в Солсбери, в которой Лондон обвиняет Москву. Россия эти обвинения категорически отрицает.

Ранее Столтенберг предупредил о плохом будущем для НАТО.