Антонов: Россия надеется на ответный визит после прибытия сенаторов США в Москву

Посол России на территории США Анатолий Антонов считает, что визит американских конгрессменов и сенаторов в Москву послужит импульсом для возобновления межпарламентских связей между странами, передает РИА «Новости».

По словам Антонова, российская сторона приветствует эту инициативу. Он подчеркнул, что рад, что американская сторона откликнулась на приглашение.

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«Мы считаем, что приезд сенаторов будет определенным импульсом для того, чтобы возобновить связи между парламентами двух стран. Мы давно за это выступаем, приглашаем наших американских партнеров», — сказал Антонов.

Он добавил, что американские законодатели уже без проблем получили российские визы. Антонов также допустил, что они посетят не только Москву, но и Санкт-Петербург.

«Для меня очень важно, что они приезжают в Москву. Я очень хочу надеяться, что будет ответный визит. И я хочу, чтобы наши сенаторы, представители Государственной думы приехали к нам (в США)», — заметил Антонов.

При этом он уточнил, что в настоящее время таких планов нет.

Ранее сообщалось, что Антонов возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы» в Вашингтоне.