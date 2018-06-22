В посольстве Франции объяснили увеличение срока рассмотрения заявок на визу от россиян

Во французском посольстве на территории России объяснили, почему с 21 июня время рассмотрения заявок на получение визы для россиян увеличится. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на официальной странице ведомства в фейсбуке размещено объявление о том, что с 21 июня срок обработки заявок на визу от граждан России увеличится на несколько дней.

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«Увеличение срока рассмотрения заявок связано с техническими проблемами, возникшими на сервере», — объяснили в ведомстве.

Ранее продюсер Лев Трахтенберг сообщил, что команде КВН «Городъ Пятигорскъ» не смогли получить визы США. По его словам, из-за этого выступление в Нью-Йорке не состоится. Причины отказа непонятны, так как ранее проблем с организацией гастролей в США не было.