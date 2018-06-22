В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа в июле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о сроках встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пескова попросили дать комментарий после того, как Трамп заявил о возможной встрече с Путиным в июле этого года.

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«Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках», — сказал Песков.

Ранее Песков подтвердил, что советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон посетит Россию. Представитель совета по национальной безопасности США Гарретт Маркуис заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Россию для обсуждения встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.