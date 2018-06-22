Антонов: Россия намерена организовать ответный визит после поездки сенаторов США в Москву

Приезд американских сенаторов и конгрессменов в Москву станет импульсом для возобновления межпарламентских связей, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает РИА «Новости».

«Действительно, есть такие планы, что к нам в гости в Москву приедет группа сенаторов. Естественно, мы приветствуем такое стремление. Мы считаем, что приезд сенаторов будет определенным импульсом для того, чтобы возобновить связи между парламентами двух стран. Мы давно за это выступаем, приглашаем наших американских партнеров. Я очень рад, что сейчас они откликнулись», — сказал он.

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Антонов уточнил, что в группу входят члены как сената США, так и палаты представителей.

«Для меня очень важно, что они приезжают в Москву. Я очень хочу надеяться, что будет ответный визит. И я хочу, чтобы наши сенаторы, представители Государственной думы приехали к нам (в США)», — добавил Антонов.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы» в Вашингтоне.