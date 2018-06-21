В Армении закрыли уголовное дело в отношении Пашиняна
Специальная следственная служба Армении прекратила уголовное преследование по статье о массовых беспорядках в отношении премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, уголовное преследование в отношении Пашиняна и нескольких его сторонников было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
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Однако, в ведомстве также подчеркнули, что подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным до тех пор, пока его вина не будут доказана в суде.
Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке начальника полиции и директора Службы национальной безопасности страны после обращения Пашиняна.