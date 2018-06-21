В Кремле подтвердили визит советника по нацбезопасности США в Россию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон посетит Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, визит помощника Трампа на российскую территорию действительно запланирован.

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«Это пока все, что мы можем сказать», — сказал Песков.

Ранее российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов поговорил с советником по нацбезопасности США Джоном Болтоном обо всех раздражителях, которые в данный момент присутствуют в отношениях между странами. Они обсудили весь комплекс раздражителей в российско-американских отношениях и некоторые аспекты региональной и глобальной безопасности.