Китай заявил о продолжении сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США

Представитель китайского министерства коммерции Гао Фэн заявил, что Пекин продолжит сотрудничество с Тегераном, несмотря на санкции со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гао Фэна, китайская и иранская стороны поддерживают торгово-экономические отношения. Он подчеркнул, что Китай является противником односторонних санкций, а также отметил, что товарооборот между странами за первые четыре месяца составил $13,21 млрд.

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«Мы продолжим поддерживать нормальные торгово-экономические связи с Ираном без нарушения своих международных обязательств», — сказал Фэн.

Ранее иранский президент Хасан Роухани раскритиковал США за попытки навязать политику другим странам.