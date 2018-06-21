Главный эксперт-ядерщик Белого дома США ушла в отставку

Андреа Холл, главный эксперт-ядерщик Белого дома США, а также одна из ключевых фигур в переговорах с КНДР, ушла в отставку, пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным источников WP, отставка специалиста произошла в момент, когда команда президента США Доанльда Трампа подбирает людей для продолжения диалога с Северной Кореей по денуклеаризации. Отмечается, что до прошлой недели она возглавляла специальную межведомственную комиссию, которая занималась контактами Вашингтона и Пхеньяна.

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Агентство Reuters добавляет, что Холл на посту старшего директора управления по контролю за оружием массового уничтожения в совете национальной безопасности США сменит Джули Брентц, которая имеет докторскую степень в области ядерной техники.

Ранее издание Vanity Fair сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс может покинуть свой пост.