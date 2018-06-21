СМИ узнали о возможном уходе Сандерс с поста пресс-секретаря Белого дома США

Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс может покинуть свой пост раньше намеченного срока, если это намерение подтвердится, ее заменит официальный представитель ведомства Хизер Науэрт, пишет издание Vanity Fair со ссылкой на источники.

По словам источника издания, Сандерс некоторое время раздумывает о том, чтобы покинуть пост пресс-секретаря Белого дома. По его информации, Сандерс «устала принимать на себя удар» за слова, в которые она не верит.

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Другой источник добавил, что если пресс-секретарь уйдет со своего поста раньше намеченного срока, то ее, вероятно, заменит Науэрт, которая в данный момент является официальным представителем Белого дома.

«[Президент США Дональд] Трамп любит ее», — сказал источник об отношении американского главы к Науэрт.

Ранее сообщалось, что заместитель главы аппарата Белого дома Джо Хагин уходит в отставку. Его непосредственный руководитель Джон Келли заявлял, что ведомство является «убогим» местом работы.