Администрация США потребовала от конгресса немедленных действий по иммиграции

Юрисконсульт генпрокурора США Джин Хамилтон заявил, что конгресс Соединенных Штатов должен принять немедленные действия по вопросу нелегальной иммиграции в страну, передает РИА «Новости».

«Конгресс должен действовать, и немедленно», — сказал Хамилтон.

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Он подчеркнул, что подписанный указ президента США Дональда Трампа, согласно которому семьи задержанных на границе нелегальных мигрантов нельзя разлучать с детьми, не изменит решения суда и конгресса.

Хамилтон добавил, что в обоснование указа администрация намерена обратиться в суд, чтобы получить формальную возможность задержания детей и родителей на срок более 20 дней.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США проголосует по вопросу миграционного законодательства в четверг, 21 июня.