Неверов рассказал о предложениях «Единой России» на встрече с Медведевым

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал, что в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым партия подняла вопросы об обеспечении трудоустройства молодежи и гарантии работы для старшего поколения, которому продлят срок выхода на пенсию. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Неверов отметил, что в случае увольнения человеку 55 лет часто сложнее устроиться на работу и надо озаботиться защитой его прав.

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«Мы сказали, что будем обсуждать такие идеи и, возможно, будем готовить такие законопроекты», — заявил Неверов.

Секретарь президиума генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, заявил «Газете.Ru», что после региональной недели исполком партии соберет предложения от регионов по пенсионной реформе и будет решено, какие из них стоит обсудить.

Ранее сообщалось, что Медведев обсудил с депутатами сбор предложений по пенсионной реформе.