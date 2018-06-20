Эксперт: Совбез Евросоюза займется вопросами миграции

Заместитель директора по научной работе Института Европы РАН, заведующий отделом стран и регионов, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов объяснил, зачем европейские лидеры хотят создать Совет безопасности Европейского союза, передает НСН.

Создать Совет безопасности Европейского союза договорились по итогам германо-французского саммита в немецком замке Мезеберг канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Реклама

«Эта идея не новая, об этом уже давно говорят. Это изначально входило в планы Макрона и Меркель по совершенствованию механизмов внешней и оборонной политики. Это один из институтов для реализации этой инициативы.

Ее критикуют эксперты, считая, что Евросоюз пока к этому не готов, но это один из шагов в этом направлении. Думаю, совет будет заниматься не только внешней и оборонной политикой, но и внутренними угрозами, в частности нелегальной иммиграцией. Этот вопрос вчера был основным на встрече в Мезеберге», - сказал он.