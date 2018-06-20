CNN: Путин забивает дипломатические голы

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по... РИА Новости

Президент России Владимир Путин набирает важные дипломатические очки во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018, пишет Натан Ходж в CNN.

Это спортивное событие поднимает Россию и ставит ее в центр геополитических действий.

Пока Кремль находится в конфронтации с Западом, другие поворачиваются к Путину. Так, во время ЧМ-2018 в Москву прибыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, который приехал на мате Португалия – Марокко в «Лужниках», он также планировал встречу с российским лидером, говорится в материале. Помимо этого, президент Южной Кореи Мун Чже Ин выступит в Госдуме 21 июня, после чего отправится в Ростов-на-Дону на матч Южной Кореи и Мексики.

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Однако отношения между Россией и Западом остаются до сих пор «шаткими», пишет CNN.

Между тем, присутствие тысяч празднующих и аплодирующих иностранных болельщиков на улицах Москвы посылает мощное визуальное сообщение: Россия приветствует мир с распростертыми объятиями, и она не изолирована.

Ранее в Госдуме предложили сделать выходной в случае выхода России в 1/8 ЧМ с первого места.