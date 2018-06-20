CNN: Путин забивает дипломатические голы

Президент России Владимир Путин набирает важные дипломатические очки во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018, пишет Натан Ходж в CNN.

Это спортивное событие поднимает Россию и ставит ее в центр геополитических действий.

Пока Кремль находится в конфронтации с Западом, другие поворачиваются к Путину. Так, во время ЧМ-2018 в Москву прибыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, который приехал на мате Португалия – Марокко в «Лужниках», он также планировал встречу с российским лидером, говорится в материале. Помимо этого, президент Южной Кореи Мун Чже Ин выступит в Госдуме 21 июня, после чего отправится в Ростов-на-Дону на матч Южной Кореи и Мексики.

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Однако отношения между Россией и Западом остаются до сих пор «шаткими», пишет CNN.

Между тем, присутствие тысяч празднующих и аплодирующих иностранных болельщиков на улицах Москвы посылает мощное визуальное сообщение: Россия приветствует мир с распростертыми объятиями, и она не изолирована.

Ранее в Госдуме предложили сделать выходной в случае выхода России в 1/8 ЧМ с первого места.