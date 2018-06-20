Глава СПЧ: американцы в ООН перегнули с ролью «учителя»

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов назвал решение США традиционным для внешней американской политики, в рамках которой Вашингтон пытается поучать другие страны, вызывая тем самым раздражение, передает НСН.

«Я думаю, что выход США и Совета по правам человека ООН никак не повлияет на работу этого органа. Он продолжит свою работу так, как это предусмотрено нормативными документами. Но должен сказать, что это достаточно традиционно для американской внешней политики.

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В середине 1980-х годов США заявили о выходе из ЮНЕСКО, потому что их не устроило то, что организация приняла концепцию нового мирового информационного порядка. Потом они вернулись в организацию, а в прошлом году снова заявили, что выходят из ЮНЕСКО. Теперь они заявляют, что выходят из Совета по правам человека ООН. Должен отметить, что сфера международной защиты прав человека это общая «школа», в которой все государства не более, чем «ученики».

Никто из них не может претендовать на роль учителя. Как и в любой нормальной школе, ученики могут друг другу помогать, дать «списать», в конце концов, «подтянуть» по какому-то предмету. А того, кто претендует на роль учителя, обычно в классе никак не приветствуют», — заявил Федотов.