Довыборы в Госдуму обойдутся бюджету в 477 млн рублей

Организация дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва обойдется федеральному бюджету в 477 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ЦИК России.

В ходе заседания члены Центризбиркома утвердили смету расходов на подготовку и проведение довыборов, которые пройдут в единые день голосования 9 сентября.

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Уточняется, что 430,6 млн руб. от этой суммы направят нижестоящим избирательным комиссиям. Остальные средства пойдут Центризбиркому и госорганам, которые ответственны за подготовку выборов на зарубежных избирательных участках и в отдаленных воинских частях

Агентство уточняет, что избирательная кампания по довыборам в седьмую Думу официально стартовала в пятницу, 15 июня.

Ранее сообщалось, что партиям увеличили госфинансирование по итогам выборов президента.