Китай выразил сожаление в связи с выходом США из СПЧ ООН
Китай сожалеет, что США приняли решение выйти из Совета по правам человека ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, передает РИА «Новости».
«Китай выражает сожаление в связи с решением США выйти из СПЧ ООН. СПЧ учреждена Генеральной Ассамблеей ООН. Это важная платформа по диалогу и сотрудничеству в области продвижения прав человека. Все стороны придают крайне важное значение работе совета», — сказал Гэн Шуан.
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По его словам, Пекин продолжит и дальше поддерживать СПЧ ООН.
Ранее США объявили о выходе из Совета по правам человека ООН.