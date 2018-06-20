Медведев пригласил единороссов обсудить законопроекты

Премьер-министр Дмитрий Медведев пригласил руководство фракции «Единой России» в Госдуме обсудить их законопроекты. Об этом сообщил глава думской фракции Сергей Неверов, передает РИА «Новости».

«Нас пригласил Дмитрий Анатольевич [Медведев] для обсуждения наших законопроектов», — сказал Неверов.

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По его словам, встреча состоится в среду, 20 июня.

Неверов добавил, что в пятницу, 22 июня, фракция «Единой России» обсудит с представителями правительства изменения в пенсионном законодательстве.

«Двадцать второго июня состоится заседание фракции в преддверии региональной недели, на которое будут приглашены представители социального блока правительства», — сказал он, уточнив, что речь пойдет в том числе об изменениях в пенсионном законодательстве.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о пенсионной реформе пройдет обсуждение с экспертами.