КНДР может начать возврат останков военнослужащих США в ближайшие дни

Северная Корея в ближайшие несколько дней может начать процесс передачи военных США, которые погибли или пропали без вести во время Корейской войны 1950-1953 годов, сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники в Соединенных Штатах.

«КНДР в течение нескольких следующих дней может начать процесс передачи останков военнослужащих, в том числе американских, числившихся пропавшими со времен Корейской войны», — сказал источник.

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Отмечается, что северокорейская сторона передаст останки командованию ООН в Южной Корее, а после этого они будут отправлены на базу ВВС Хикэм на Гавайях.

Планируется, что Пхеньян передаст «значительное число» останков, однако точная цифра не называется.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея приостановили совместные военные учения на Корейском полуострове.