Заместитель главы аппарата Белого дома объявил об отставке

Джо Хагин, заместитель главы аппарата Белого дома, уходит в отставку, передает Reuters заявление официального представителя ведомства.

Хагин также возглавлял команду, которая занималась подготовкой саммита американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Отмечается, что он покинет свой пост 6 июля. Хагин планирует вернуться к работе в частном секторе после того, как попробовал себя в нескольких государственных должностях.

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«Джо Хагин был важнейшим активом моей администрации. Он спланировал и осуществил самую продолжительную и одну из самых важных поездок, которую когда-либо совершал президент США. И он справился превосходно. Мы будем скучать по нему в Белом доме и еще больше во время поездок. Я благодарен за его исключительную работу на нашу великую страну», — прокомментировал Трамп отставку Хагина.

Ранее глава аппарата Белого дома Джон Келли назвал «убогим» местом работы администрацию президента США.