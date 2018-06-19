Лукашенко заявил об обсуждении с Путиным «чувствительных вопросов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным обсуждались «чувствительные вопросы». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Во вторник, 19 июня, в Минске прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства, а также двусторонние переговоры Путина и Лукашенко.

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«Мы с Владимиром Владимировичем один на один обсуждали некие чувствительные вопросы, которые в общем-то не выносятся на широкое обсуждение», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что с российским лидером они «работали, а не отдыхали».

Ранее белорусский президент заверил, что Россия и Белоруссия договорились решить вопрос о пересечении границы.