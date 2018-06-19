Меркель ответила Трампу на критику правящей коалиции ФРГ
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о высоком уровне преступности в ФРГ из-за слабости правящей коалиции страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, министр внутренних дел Германии представил статистику совершения уголовных преступлений, и «она говорит сама за себя».
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Она подчеркнула, что согласно статистике, в ФРГ есть «небольшая позитивная тенденция» по совершению уголовных преступлений.
Однако, по мнению Меркель, это «обнадеживающие цифры».
Ранее Трамп заявил, что ситуация с мигрантами в Европе негативно воздействует на правящую коалицию ФРГ.
По его словам, уровень преступности в Германии слишком высок из-за нелегальных мигрантов.