Ким Чен Ын назвал Китай великим дружественным соседом КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай является великим дружественным соседом КНДР. Об этом сообщает CCTV.
По данным телеканала, в ходе встречи Ким Чен Ын подчеркнул, что Си Цзиньпин великий руководитель, которого очень уважают в Северной Корее.
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Лидер КНДР также поблагодарил Китай за оказанную «в течении долгого времени» поддержку.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин встретился с Ким Чен Ыном в Пекине.
Также стало известно, что Ким Чен Ын намерен обсудить с Си Цзиньпином прошедшую 12 июня встречу с президентом США Дональдом Трампом.