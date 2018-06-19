Ким Чен Ын прибыл в Пекин

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин. Корреспондентам японской телекомпании Nihon Television Network удалось запечатлеть кадры, как северокорейский лидер спускается с трапа самолета в столичном аэропорту Поднебесной, передает ФБА «Экономика сегодня».

Визит лидера КНДР в Пекине продлится в течение двух дней. Ким Чен Ын планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, на встрече с которым руководитель Северной Кореи, как ожидается, обсудит итоги исторического саммита США-КНДР, прошедшего 12 июня в Сингапуре.

При этом Ким Чен Ын прилетел в Китай на том же самолете, который ранее был использован им для прибытия на место встречи с президентом США Дональдом Трампом: по данным ресурса Flightradar24, отслеживающего передвижения авиации, в воздушной гавани Пекина 19 июня приземлился самолет, принадлежащий северокорейскому перевозчику «Корё».