Поклонская: даже за сало невозможно продать Родину

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на слова экс-президента Украины Леонида Кравчука заявила, что крымчане сами сделали выбор на референдуме в 2014 году, так как родину невозможно купить или продать. Слова депутата передает «ФАН».

Первый президент Украины, по мнению Полонской, далек от понимания слова «Родина».

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«Ее [родину] не купишь и не продашь — даже «за сало». До сих пор он не может поверить, что крымчане самостоятельно смогли принять решение о самоопределении, как это было прописано в национальном и международном законодательстве», — сказала она.

Поклонская также предположила, что скоро «господам, захватившим власть на Украине» придется ответить перед украинским народом, так как западным «кормильцам» Украины скоро надоест «оплачивать их безбедную жизнь».

Ранее экс-президент Украины допустил добровольный отказ России от Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.