Песков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет понимания по возможной встрече Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным американских СМИ, Трамп допустил возможность встречи с Путиным летом. На вопрос о том, началась ли подготовка встречи двух президентов, Песков ответит отрицательно.
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«…как только будет понятно, мы сообщим», — сказал Песков.
Ранее Spectator рассказал, зачем необходима встреча Путина и Трампа. Автор издания Дэн Депетрис назвал потенциальную встречу Путина и Трампа «блокбастером».