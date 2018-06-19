Ким Чен Ын прилетел в Пекин

Северокорейский лидер Ким Чен Ын спустился с борта правительственного самолета, на котором он прибыл в столицу Китайской Народной Республики, передает ФАН.

Момент выхода руководителя КНДР из самолета сняли операторы телекомпании Nihon Television Network. При этом ранее сообщалось, что правительственный самолет Северной Кореи «Ил-76» приземлился в аэропорту Пекина.

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Руководители Северной Кореи и Китайской Народной Республики обсудят итоги прошедшей 12 июня встречи между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом,

Ким Чен Ын планирует поговорить с Си Цзиньпином о стратегии дальнейших переговоров, а также о ситуации на Корейском полуострове. К слову, лидеры Китая и КНДР уже дважды встречались в этом году, последний раз – в марте.