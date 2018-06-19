Посольство России подтвердило подготовку визита американских сенаторов в Москву

Посольство России в США подтвердило, что в настоящее время готовится визит группы американских сенаторов в Москву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дипломатического представительства.

В посольстве выразили надежду на то, что планируемый визит положительно скажется на отношениях Москвы и Вашингтона.

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«Действительно, мы знаем о том, что группа американских законодателей готовится к поездке в Москву. Межпарламентский диалог является важной составляющей двусторонних контактов. Рассчитываем, что намеченный визит послужит развитию российско-американских связей, позитивно скажется на всем комплексе наших отношений», — сказали в пресс-службе.

Ранее посол США в России Джон Хантсман прокомментировал информацию о возможном визите американских сенаторов.