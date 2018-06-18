Эксперт: «осью сопротивления» Порошенко не остановит «Северный поток-2»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что среди стран ЕС на призыв Порошенко «создать ось сопротивления» против проекта могут откликнуться только Польша и прибалтийские государства, но у них нет реальных рычагов воздействия, передает НСН.

«Формально сейчас против «Северного потока-2» никаких санкций не существует и не применяется. То, что они собираются там команду сколотить – пусть сколачивают. Это похоже на крик последней надежды: «Смотрите! Он [«Северный поток -2»] уже строится!Давайте уже что-нибудь делать!». Я думаю, Польша может может поддержать это. Может быть, прибалтийские страны.

Но от них ничего не зависит. По их территории не проходит газопровод, никакого права вето они не имеют. Порошенко видит, что все больше и больше стран присоединяются к этому проекту. Открыто проект поддерживают Австрия, Германия, Франция и другие. А что там украинцы инициируют – им все равно», — сказал Юшков.