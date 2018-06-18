Депутат от Крыма пригласил Климкина пообщаться с «оккупированными» жителями полуострова

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высмеял министра иностранных дел Украины, передает НСН.

«Павел Климкин, видимо, ещё подрабатывает в сатирическом журнале и периодически путает адресатов своего твиттера и редакции, что приводит к ещё большему убеждению о том, что человек нашел себя в области сатиры, а не внешней политики.

Впрочем, этого «деоккупанта» мы готовы встретить и даже предоставить возможность пообщаться с «оккупированным» населением. Хотя и этот наш шаг доброй воли вряд ли изменит ситуацию в пользу Украины», — заметил Бальбек.