В посольстве России заявили о «нулевом интересе» Британии к сотрудничеству в деле Скрипаля

Власти Великобритании не проявляют интереса к сотрудничеству для совместного расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, говорится в опубликованном заявлении посольства.

«Британская сторона продолжает хранить гробовое молчание и не представила ответов ни Генеральной прокуратуре, ни посольству о статусе официальных запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам, которые возбуждены в России после убийства и покушения на убийство российских граждан на британской земле», — говорится в заявлении российской дипмиссии.

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В посольстве добавили, что британские власти продемонстрировали «нулевой интерес» в сотрудничестве при расследовании данных дел. По мнению российской дипмисии, такие действия подрывают правоохранительные и другие правовые процедуры, которые необходимы для установления «правды и справедливости».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, чего Россия добивается в деле Скрипалей.