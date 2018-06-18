Трамп рассказал о слабости правящей коалиции Германии из-за мигрантов

Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация с мигрантами в Европе негативно воздействует на правящую коалицию ФРГ. Об этом он написал в своем твиттере.

«Люди Германии поворачиваются спиной к своим лидерам из-за того, что миграция раскачивает и без того слабую берлинскую коалицию. Уровень преступности в Германии слишком высок», — написал Трамп.

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Также, по его мнению, власти европейских стран допустили «большую ошибку», впустив в Европу «миллионы» людей, которые «насильственным» образом изменили культуру.

Ранее Трамп заявил, что в США не хотят повторения ситуации с мигрантами, которая произошла в Европе.

Также ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась принять ультиматум по проблеме беженцев.