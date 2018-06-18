МИД Украины призвал ЕС к «деоккупации» Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере поблагодарил ЕС за продление на год санкций в отношении России и призвал перейти к «деоккупации» полуострова, передает РИА «Новости».

«Благодарю наших друзей в ЕС за продление «крымских» санкций еще на год. Важно внести в список ответственных за массовые нарушения прав человека на оккупированном полуострове и за строительство Керченского моста. Необходимо переходить от политики «непризнания» к деоккупации», — написал Климкин.

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Ранее Климкин призвал испортить ЧМ-2018 в России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.