В посольстве США прокомментировали информацию о визитах американских сенаторов в Россию

Посол США Джон Хантсман поддержал идею визитов американских сенаторов в Россию, но заметил, что подробности поездок необходимо согласовывать с самими конгрессменами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американскую дипмиссию.

По словам пресс-секретаря американского посольства Андреи Калан, детали о графике и встречах членов Конгресса следует уточнять в канцелярии парламентариев, так как они сами объявляют о своих официальных визитах. Она также подчеркнула, что Хантсман приветствует визиты представителей Конгресса США в Россию.

Реклама

«Глава американской дипмиссии постоянно выступает за развитие, а не сокращение диалога с российскими официальными лицами», - сказала Калан.

Ранее сообщалось, что американский посол США в Москве Джон Хантсман занимается организацией визита американских сенаторов от республиканской партии в Россию.