Меркель приняла выдвинутый по проблеме беженцев ультиматум

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В Германии президиум баварской партии ХСС (Христианско-социальный союз) принял решение предоставить немецкому канцлеру Ангеле Меркель две недели для того, чтобы найти общее для Европы решение по беженцам, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

Как отмечается, такое предложение было внесено лидером ХСС и главой МВД Хорстом Зеехофером и поддержано единогласно.

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Источник в кругах участников заседания рассказал, что Меркель приняла выдвинутый ультиматум, но отметила, что в ее партии ХДС (Христианско-демократический союз) против «односторонних, несогласованных и противоречащих интересам третьих стран» шагов.

«В ХДС поддерживают инициативу главы МВД Зеехофера о создании дополнительного генерального плана по миграционной политике», — заявила Меркель.

Ранее Зеехофер рассказал, что больше не может работать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.