В Кремле рассказали, как обстоит дело с обменом заключенными после разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что договоренности между Владимиром Путиным и его украинским коллегой Петром Порошенко по вопросу обмена пленными не сорваны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, о каких-либо подвижках в этом вопросе говорить преждевременно.

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«Ведется работа в исполнении той договоренности, того понимания, которое было достигнуто в ходе недавнего телефонного разговора Путина и Порошенко», — сказал Песков.

Он добавил, что только по итогам проделанной работы можно будет говорить о ее результативности.

Песков подчеркнул, что в Кремле не считают, что договоренности российского и украинского лидеров по поводу встреч омбудсменов с осужденными были сорваны из-за российской стороны.

«Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция», — уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что в Кремле надеются на осуществление обмена пленными между Киевом и Донбассом.