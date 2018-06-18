Депутат Рады предупредил о «катастрофе» на Украине

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил о назревающей в стране «катастрофе», сообщает РИА «Новости».

По словам политика, Европа и МВФ под видом экономической помощи планируют «расхитить национальное богатство Украины». Депутат отметил, что по кредитным траншам Украине придется в общей сложности выплатить $117 млрд.

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«Вот в эту петлю и ловушку нас загнали: 117 миллиардов! Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги. Вы пытаетесь нас задушить до конца, потом обрушить нашу систему экономическую и добить нас, чтобы окончательно уже освободить страну», — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее в Раде заявили о попытках Киева обмануть МВФ.