СМИ: Ципрас стал первым премьером Греции, посетившим Македонию

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас стал первым главой правительства страны, посетившим бывшую югославскую республику Македонию. Об этом сообщает агентство АМНА.

По данным агентства, Ципрас принял участие в церемонии подписания соглашения о новом названии Македонии, тем самым став первым премьером Греции посетившем республику.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, его коллега из бывшей югославской республики Македонии Никола Димитров, а также спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимица подписали соглашение о новом названии Македонии, закрепленном на конституционном уровне.

Как отмечалось, вместо нынешнего названия «Республика Македония» государство будет называться «Республика Северная Македония».