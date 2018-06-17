Пушков ответил на слова Мэттиса о подрыве Россией авторитета США

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Россия «пытается подорвать моральный авторитет США».

«В Париже французские политики, возмущенные поведением (президента США Дональда) Трампа на G7, мне это говорили не раз. Источник подрыва Мэттису следует искать не в Кремле, а в Белом доме», — написал Пушков.

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Он также подчеркнул, что моральный авторитет Соединенных Штатов подрывают сами США.

Ранее Мэттис в ходе выстуления в военно-морском колледже в Ньюпорте заявил, что Россия «стремится принизить привлекательность западной демократической модели и пытается подорвать моральный авторитет США».