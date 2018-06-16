Мэй разочарована блокировкой в парламенте закона о вуайеризме

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в твиттере заявила, что разочарована блокировкой в парламенте страны законопроекта, который предусматривает тюремное наказание за вуайеризм.

«Я разочарована тем, что законопроект не был принят в Палате общин, и хочу, чтобы эти меры прошли через парламент — при государственной поддержке — в ближайшее время», — написала Мэй.

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По ее словам, вуайеризм является вторжением в личную жизнь.

Она также подчеркнула, что «жертвы вуайеризма» чувствуют себя униженными и подавленными.

Ранее сообщалось, что британский консерватор Кристофер Чоп заблокировал в парламенте страны рассмотрение законопроекта о введении наказания в виде двух лет тюрьмы за вуайеризм.