WP: советники Трампа проигнорировали его предложение пригласить Путина в США

Советники американского лидера Дональда Трампа проигнорировали предложение главы государства провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Вашингтоне. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

По данным издания, после встречи двух лидеров во Вьетнаме, Трамп предложил пригласить Путина в США, однако, советники американского лидера намерено проигнорировали это предложение.

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Как отмечается, советники Трампа решили проверить, «не угаснет ли интерес Трампа к встрече с Путиным».

Ранее СМИ сообщили, что Трамп настаивает на проведении саммита с Путиным.