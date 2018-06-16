СМИ: главы МИД Японии и КНДР могут обсудить встречу Абэ с Ким Чен Ыном

Глава МИД Японии может провести встречу с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в рамках конференции глав МИД стран АСЕАН в Сингапуре. Об этом пишет газета «Йомури» со ссылкой на источники.

По данным издания, в ходе встречи министры могут обсудить возможный саммит между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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Ранее СМИ сообщили, что представители Японии и Северной Кореи на протяжении нескольких месяцев тайно обсуждают организацию встречи лидеров двух стран.

Как отмечалось, ключевым вопросом повестки значится проблема японских граждан, похищенных спецслужбами КНДР и удерживаемых в стране.