Трамп прокомментировал фотографию с нависшей над ним Меркель

Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал фотографию, сделанную во время встречи лидеров G7, на которой канцлер ФРГ Ангела Меркель упершись руками в стол смотрит на него.

«Фейковые новости показывают только плохие фотографии с переговоров по соглашениям, на которых я прошу о том, чего ни один американский президент не попросил бы!», — написал Трамп.

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Он также подчеркнул, что у него отличные отношения с Меркель.

К своему посту президент США прикрепил несколько совместных фотографий с канцлером ФРГ, сделанных в ходе саммита G7.

Трамп также опубликовал фото с другими лидерами G7 и заявил, что отлично поладил со всеми участниками саммита.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фотографию с нависшей над Трампом Меркель.