WSJ: Трамп заявил Макрону, что все террористы «находятся в Париже»

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 сказал французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что все террористы «находятся в Париже». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, Трамп обратился к Макрону во время обсуждения проблемы мирового терроризма.

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Как отмечается, Трамп заявил Макрону, что он «должен знать о проблеме терроризма в мире, так как все террористы находятся в Париже».

При этом президент США также добавил, что иммиграция является большой проблемой для ЕС.

Ранее сообщалось, что Макрон предложил создать международную коалицию по борьбе с финансированием терроризма.