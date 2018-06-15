WSJ: Трамп заявил Макрону, что все террористы «находятся в Париже»
Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 сказал французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что все террористы «находятся в Париже». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
По данным издания, Трамп обратился к Макрону во время обсуждения проблемы мирового терроризма.
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Как отмечается, Трамп заявил Макрону, что он «должен знать о проблеме терроризма в мире, так как все террористы находятся в Париже».
При этом президент США также добавил, что иммиграция является большой проблемой для ЕС.
Ранее сообщалось, что Макрон предложил создать международную коалицию по борьбе с финансированием терроризма.