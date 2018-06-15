AP: в штабе Трампа на выборах-2020 будут работать сотрудники Cambridge Analytica

В предвыборном штабе нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах 2020 года будут работать бывшие сотрудники компании Cambridge Analytica, сообщает Associated Press.

Компания после выборов 2016 года оказалась в центре крупного скандала: Cambridge Analytica похитила и использовала личные данные более 80 млн. пользователей социальной сети Facebook. По данным агентства, в избирательном штабе Трампа будут работать по меньшей мере четыре сотрудника новой компании Data Propria, специализирующейся на деятельности, аналогичной Cambridge Analytica.

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Один из источников заявил, что еще в 2016 году в Cambridge Analytica велась работа по подготовке к выборам 2020 года.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудник Cambridge Analytica даст показания перед сенатом США.