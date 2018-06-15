Названа дата встречи помощников глав стран «нормандской четверки»

Замглавы российского Министерства иностранных дел (МИД) Григорий Карасин заявил, что встреча помощников глав стран «нормандской четверки» пройдет 18 июня в Париже, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что российскую сторону на переговорах будет представлять Владислав Сурков.

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«Во Франции в понедельник [18 июня] произойдет встреча помощников руководителей стран «нормандской четверки», — сказал Карасин.

Он отметил, что переговоры пройдут в Париже.

Карасин рассказал, что на переговорах будет происходить обсуждение выполнения минских договоренностей, а также российское предложение по миссии по охране наблюдателей ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Хайко Маас назвал переговоры «нормандской четверки» исчерпывающим диалогом.