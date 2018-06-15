Эксперт: Порошенко спекулирует на трансляциях ЧМ-2018 в России

Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские политики пытаются на любом событии, связанном с Россией, сделать себе пиар и отвлечь населения от социальных проблем на Украине, передает НСН.

Транслировать матчи чемпионата мира по футболу в России украинские телеканалы вынуждены из-за накопившихся долгов перед Европейским союзом вещателей. Ранее в Верховной раде выступали за запрет трансляций первенства, которое проводится в этом году на территории РФ. Как сообщил на своей странице в Facebook глава национальной телерадиокомпании страны Зураб Аласания, исключительные права на показ ЧМ-2018 приобрели телеканалы «Интер» и НТН.

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«Есть очень много на Украине, как и в других странах, болельщиков, которые живут этой игрой. Им она нравится, но запретить им смотреть раз в четыре года чемпионат мира никто не может. Я думаю, что это просто экзальтация Петра Порошенко, [Александра] Турчинова. Эти две фигуры накручивают ситуацию.

При этом, они зарабатывают на этой войне, им выгодно создавать ажиотаж и на любом событии, связанном с названием, именем России и стараться нажить себе капитал. Главное – отвлечь народ от поднятия цен на газ, на коммунальные услуги. Чтобы отвлечь от этой нищенской ситуации и того, чтобы они поняли, кто их грабит, а грабит их банда Порошенко, Турчинова и [Владимир] Гройсман. Конечно, очень классно разжигать ненависть по любому поводу и в любой сфере относительно России», - сказал эксперт.