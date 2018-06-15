Климкин отреагировал на слова Трампа о российском Крыме
Президент США Дональд Трамп не называл Крым российским полуостровом на саммите «Большой семерки» (G7). Такой информацией поделился глава МИД Украины Павел Климкин, пишет LB.ua.
Климкин заявил, что очень хорошо помнит, о чем говорил Трамп.
«Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым — российский. И насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом [Эммануэлем Макроном], и с канцлером Германии [Ангелой Меркель] — там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс», — сказал украинский министр.
По его словам, на саммите Трамп действительно спрашивал, говорят ли в Крыму на русском языке.
«Мы очень детально объяснили, как это осуществляется», — уточнил Климкин.
Он также сослался на иностранных партнеров, которые заявили, что многие фразы Трампа подаются вырванными из контекста.
«К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина», — заключил Климкин, добавив, что президент США «много чего говорил».
Ранее издание BuzzFeed со ссылкой на источники рассказало, что в беседе лидерами «Большой семерки» Трамп назвал Крым российским. Позднее Белый дом отказался комментировать эту информацию.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.