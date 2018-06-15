Климкин отреагировал на слова Трампа о российском Крыме

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Президент США Дональд Трамп не называл Крым российским полуостровом на саммите «Большой семерки» (G7). Такой информацией поделился глава МИД Украины Павел Климкин, пишет LB.ua.

Климкин заявил, что очень хорошо помнит, о чем говорил Трамп.

«Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым — российский. И насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом [Эммануэлем Макроном], и с канцлером Германии [Ангелой Меркель] — там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс», — сказал украинский министр.

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По его словам, на саммите Трамп действительно спрашивал, говорят ли в Крыму на русском языке.

«Мы очень детально объяснили, как это осуществляется», — уточнил Климкин.

Он также сослался на иностранных партнеров, которые заявили, что многие фразы Трампа подаются вырванными из контекста.

«К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина», — заключил Климкин, добавив, что президент США «много чего говорил».

Ранее издание BuzzFeed со ссылкой на источники рассказало, что в беседе лидерами «Большой семерки» Трамп назвал Крым российским. Позднее Белый дом отказался комментировать эту информацию.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.