Поклонская выдвинула Трампу ультиматум

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что президенту США Дональду Трампу стоит приехать в Крым и таким образом доказать свою порядочность. Об этом сообщает ФАН.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп заявил лидерам «Большой семерки» G7 о принадлежности Крыма России. Он объяснил это тем, что люди на полуострове говорят на русском языке. При этом присутствовавшие при этих словах американского президента не поняли, были ли они шуткой.

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«Господина президента США Дональда Трампа приглашаем в Крым, где он убедится в правильности своего заявления. Кстати, думаю, что его трусливые коллеги-политики после такой поездки вообще забудут, как их зовут, а президент Трамп покажет всему миру, что он является самостоятельным и порядочным политиком и первым лицом Америки, которому не чужды слова «демократия», «справедливость» и «смелость», — сказала Поклонская.

Она выразила мнение, что политики в США «далеко ушли» от главы государства, а также от общепризнанных принципов права и справедливости.

«Сегодня они боятся комментировать заявление своего президента о Крыме, а именно то, что Крым — это Россия. Это является очевидной вещью, и делать сенсацию или притворяться сразу глухонемыми — реакция трусов», — добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отказалась комментировать сообщения о том, что Трамп назвал Крым российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.