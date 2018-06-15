В ЛНР назвали условие сохранения республики в составе Украины

Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего назвал условия, при которых ЛНР может остаться в составе Украины, передает РИА «Новости».

По словам Дейнего, «если Украина найдет в себе силы изменить радикально на 180 градусов свой вектор и идти по пути реализации минских соглашений, в таких обстоятельствах возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений».

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При этом он уточнил, что речь идет, прежде всего, о договорных отношениях с Киевом.

«То есть опять-таки речь идет об обретении некоторой степени самостоятельности в отношениях с государством, в составе которого мы остаемся, но как самостоятельный субъект, включенный в это государство», — пояснил Дейнего.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, что есть два мирных варианта решения конфликта в Донбассе.